Catania-Cavese 2-0, il muro blufoncè cade al 90’. Prosperi: "Ko così brucia" Sconfitta amara per i metelliani: sul gong arrivano i gol di Di Gennaro e Caturano

Sconfitta amara. La Cavese cade a Catania proprio sul gong (2-0). I metelliani con cuore, coraggio e personalità lasciano la partita in equilibrio fino all’89’, resistendo agli assalti degli etnei. Poi la testata di Di Gennaro fa saltare il banco, con Caturano che mette il sigillo su una vittoria pesantissima per i siciliani ma che lascia non pochi rimpianti in casa Cavese.

La partita

Prosperi riparte dal 3-5-2, con Ubaldi in attacco in coppia con Fella che scambia la propria posizione con Orlando. Nonostante le assenze, la Cavese parte con piglio e personalità ma resta subito in piedi grazie ad un miracolo di Boffelli su Jimenez (6’). I metelliani rispondono con Ubaldi che spreca da buona posizione (12’). Con il passare dei minuti gli etnei salgono di giri e iniziano l’assedio: Boffelli risponde presente sull’incornata di Forte (22’), Lunetta calcia fuori (30’), Casasola si fa fermare sul più bello (33’). Nel finale Allegretto di testa manda fuori (45’).

La ripresa si apre subito con la spaccata di Fella che manda fuori (50’). Con il passare dei minuti il Catania alza i ritmi e il baricentro ma lascia spazio anche ai metelliani. Casasola esalta Boffelli (67’), Sorrentino calcia fuori dal limite (72’). La traversa grazia i metelliani sul colpo di testa di Allegretto (82’). Ad un minuto del gong arriva il gol: punizione di Bruzzaniti e Di Gennaro di testa firma il vantaggio (89’). Nel recupero arriva il colpo del ko con Caturano che in rovesciata chiude i conti (92’).

Il post-partita

Fabio Prosperi ha fatto fatica a nascondere l'amarezza per un ko che brucia: "Questa sconfitta fa male perchè siamo stati bravi a limitare il Catania ad essere pericolosa solo su palle inattive, sfruttando la loro grande forza fisica. C'è rammarico perchè nonostante l'emergenza abbiamo fatto una grande partita contro una delle favorite del campionato. E poi sul gol dell'1-0 mi tengo più di un dubbio sull'occasione del fallo perchè sembrava più fallo su Loreto. Però ogni volta che c'è una decisione dubbia ci va contro. Ma non è stato l'unico episodio in cui è stato premiato il Catania".