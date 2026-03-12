Salernitana, Iervolino tra gli imprenditori più ricchi nel calcio: la classifica

C’è anche Danilo Iervolino tra i paperoni del calcio italiano secondo Forbes. Nella classifica resa nota dal famoso giornale legato al mondo finanziario, il patron della Salernitana figura al tredicesimo posto (3017 al mondo), con un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari. Il numero uno della Bersagliera non è l’unica sorpresa: fa capolino anche Renzo Rosso per la serie C, con il proprietario del Vicenza addirittura al quinto posto in Italia con 4,5 miliardi di dollari stimati.
Tra i proprietari di club della Serie A, i più ricchi sono i fratelli Hartono, alla guida del Como con un patrimonio aggregato stimato in 38,5 miliardi di dollari. Al secondo posto Dan Friedkin, proprietario della Roma con un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari stimato da Forbes e il 279° posto nella classifica globale, mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale il 653° posto nella classifica generale, davanti alla famiglia Commisso, dopo la scomparsa di Rocco, alla guida della Fiorentina con un patrimonio di 5,6 miliardi (749° posto in classifica).