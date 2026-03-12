Salernitana, da stopper a patron: Matino ‘inaugura’ la sua avventura Il difensore granata tra i fondatori di una realtà calcistica per i giovani di Napoli

I vicoli di Napoli, il sogno rincorso dietro al pallone. Emmanuele Matino sveste per qualche ora la maglia della Salernitana per indossare quella di un nuovo progetto nato per permettere ai ragazzi dei quartieri partenopei di poter crescere e sognare grazie ad un pallone. “Passione, formazione e futuro” sono le parole chiave del progetto S.S.D. Scugnizzi, nuova realtà creata dal difensore granata con l’amico Giuseppe Manna, allenatore Uefa B, con l’ambizione di educare attraverso il calcio i giovanissimi atleti del domani.

Sui social, Matino ha annunciato l’avvio di questa nuova esperienza attraverso i propri canali social con un lungo video: “La nostra scuola calcio si chiama SSD Scugnizzi: un nome semplice ma che dice tutto. Siamo di un quartiere popolare come tanti bambini di questa città, con un pallone tra i piedi e una voglia di giocare che non finisce. Questo sport per noi è sempre stato rispetto, amicizia, un motivo per cui non mollare mai. Insieme possiamo sentirci squadra, condividendo gioie, dolori ma soprattutto affidandoci al pallone. Oggi inizia ufficialmente questa nuova avventura! Sicuramente non sarà facile, ma vi promettiamo una cosa: daremo sempre il massimo per far si che i bambini e i ragazzi seguiti da noi possano crescere e migliorarsi giorno dopo giorno, con passione, dedizione e sacrificio e tutto questo perché i loro sogni da oggi saranno anche i nostri”.