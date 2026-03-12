Rapina choc ad Eboli: legano 76enne e scappano con i soldi Irruzione in un'abitazione a Santa Cecilia: prelevata anche un'auto, poi ritrovata

Prima hanno immobilizzato e legato il proprietario di casa, poi hanno svaligiato l’appartamento e, infine, si sono dati alla fuga con l’auto di un familiare della vittima. È quanto accaduto la scorsa notte ad Eboli, in località Santa Cecilia, dove una banda di rapinatori ha messo a segno una violenta rapina. I malviventi, che hanno agito con il volto coperto, sono riusciti a introdursi nell’abitazione, legando il proprietario per impedire possibili reazioni. Successivamente, mente una parte della banda teneva sotto controllo la vittima (un 76enne del posto), un’altra ha messo a soqquadro la casa, prelevando soldi e oggetti di valore. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Successivamente i malviventi si sono dati alla fuga con un’auto di un familiare della vittima. La vettura è stata poi abbandonata e recuperata dai carabinieri della compagnia di Eboli. Sono in corso accertamenti per provare a risalire all’identità dei rapinatori. Al vaglio eventuali immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza. Secondo una primissima ricostruzione la banda era verosimilmente composta da stranieri che hanno agito con freddezza.