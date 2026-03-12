VIDEO. Turisti in arrivo per Pasqua, Salerno anticipa la pulizia delle spiagge Piano straordinario disposto da Salerno Pulita

Salerno si prepara ad accogliere i turisti in vista delle festività pasquali. Non a caso Salerno Pulita ha deciso, anche in seguito ad un confronto con la struttura commissariale, di anticipare il piano di pulizia e sistemazione delle spiagge libere del comune capoluogo. L’iniziativa punta a garantire la piena fruibilità degli arenili già a partire dai prossimi giorni, superando la consueta tabella di marcia stagionale per rispondere prontamente alla "primavera e alla Pasqua anticipata" che interesserà anche il turismo ed il territorio salernitano.

Le squadre operative saranno impegnate lungo tutto il litorale - dalla spiaggia di via Ligea, a Santa Teresa fino alla zona orientale — per la rimozione dei detriti spiaggiati: raccolta di legname, canne e rifiuti accumulati dalle mareggiate invernali. Con gli appositi mezzi, poi, verrà effettuato anche il livellamento degli arenili.

“Abbiamo deciso di accelerare i tempi per farci trovare pronti all'appuntamento con la Pasqua," ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- Le nostre spiagge rappresentano il primo biglietto da visita per chi sceglie Salerno durante le festività. Anticipare il servizio non è solo una questione di decoro, ma un segnale di attenzione verso i cittadini e un supporto concreto al comparto turistico-ricettivo".

Salerno Pulita invita, come di consueto, la cittadinanza e i visitatori a collaborare attivamente per il mantenimento della pulizia, rispettando l’ambiente.