Covid, Asl Salerno:"Al via vaccinazioni per diabetici-fragili" Circa 1000 coloro che potranno ricevere il vaccino presso il centro diabetologico di Pastena

Partono domani, presso il centro diabetologico del poliambulatorio dell' Asl di Pastena a Salerno, le vaccinazioni per i diabetici inseriti nella categoria dei pazienti fragili. Il centro diabetologico del poliambulatorio di Pastena dell'ASL Salerno e' il primo in Regione Campania che da domani partirà con la somministrazione dei vaccini ai diabetici inseriti nella categoria dei pazienti fragili.

Sono circa 1000 coloro che potranno ricevere il vaccino. L' equipe del centro diabetologo, coordinata dalla dottoressa Paky Memoli, responsabile della rete diabetologia dell' ASL Salerno, sarà presente ogni sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30 dando così la possibilità ai propri pazienti di potersi vaccinare proprio nella struttura dove si recano per le visite diabetologiche.

"E' una risposta importante che diamo ai nostri pazienti, ha dichiarato la dottoressa Paky Memoli. Conosciamo tutta la loro storia clinica grazie alla Smart Digital dove vengono inseriti tutti i loro dati dalle analisi del sangue ad altre indagini: cardiologiche, renali, oculistiche. La completa conoscenza clinica del paziente e' un elemento che innanzitutto da' sicurezza a chi soffre della patologia che si reca in una struttura " amica " che conosce bene. Nel contempo e' importante anche per chi somministra il vaccino in termini di sicurezza".