Lavori ultimati, riapre definitivamente la Salerno-Vietri Dopo la frana dello scorso febbraio. Strianese: decisiva la collaborazione istituzionale

La Provincia di Salerno sabato 24 aprile alle 9 riapre la SR 18, ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia al km 51+200 nel Comune di Salerno, interrotta dallo scorso 11 febbraio.

"Riapriamo domani - afferma il presidente della Provincia Michele Strianese - con Ordinanza odierna 395 una strada fondamentale per il collegamento della città capoluogo con Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e ovviamente tutta la costiera amalfitana. La nostra ditta esecutrice ha lavorato anche di notte, senza interruzione, per concludere i lavori in tempi rapidi."

La circolazione era stata bloccata dopo una grossa frana sul versante roccioso che costeggia l'arteria, all’altezza del distributore carburanti "MEC".

"La strada di livello regionale è in gestione provinciale, ricadente nel territorio del Comune di Salerno con cui abbiamo lavorato in stretta sinergia fin dall’inizio. È stato un intervento complesso oltre che urgente: dopo aver subito eliminato i massi pericolosi dalla parete rocciosa, abbiamo provveduto a chiodare molti altri. Abbiamo incaricato una ditta specializzata per monitorare il fronte roccioso con l’intervento in quota di rocciatori e sono stati usati i droni per capire in maniera dettagliata l’entità del problema", ha spiegato Strianese.

"Ora abbiamo rimosso i new jersey in cemento e provveduto a sistemare l'arco di sostegno della carreggiata che era risultato danneggiato. Revochiamo quindi l’ordinanza di chiusura ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia, con il limite massimo di velocità pari a 30 km/h. Voglio precisare inoltre che per ora sussiste il divieto di transito agli autocarri con massa superiore alle 7.5 T, mentre non c’è alcuna limitazione per i pullman che potranno circolare regolarmente", ha aggiunto Strianese.

Il presidente continua: "L’intervento, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del consigliere alla viabilità Antonio Rescigno, è stato possibile grazie ai finanziamenti della Regione Campania, per cui ringrazio innanzitutto il presidente Vincenzo De Luca per i fondi necessari che ha subito messo a disposizione della Provincia di Salerno, ringrazio poi il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per la sinergia con la quale i nostri Enti si sono coordinati andando a costituire una concreta filiera istituzionale al servizio delle nostre comunità".