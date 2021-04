Mercato San Severino piange ancora una vittima del Covid E' il 24esimo decesso in città. A Bracigliano 11 nuovi positivi: salgono a 31 i casi attivi

Il Covid stronca un'altra vita in provincia di Salerno. Non ce l'ha fatta una cittadina di Mercato San Severino, residente al Capoluogo. A comunicarlo il sindaco Antonio Somma che ha affidato ai social anche il suo messaggio di cordoglio. Si tratta della 24esima vittima del Coronavirus nel comune. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal primo cittadino sono 5 i nuovi contagi. Non mancano, però, le guarigioni: 18 i cittadini che si sono negativizzati, per un totale di 179 persone attualmente positive, di cui 11 ospedalizzate. "E’ un momento molto delicato ed occorre da parte di tutti il massimo rigore nell’osservanza delle normative e delle raccomandazioni." Ha concluso il sindaco Somma.

Intanto, a Bracigliano, sono 31 i casi attivi. Il sindaco Antonio Rescigno ha comunicato 11 nuovi contagi. Tre dei positivi sono ospedalizzati. "Come al solito si raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria senza abbassare la guardia. L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è in atto. Nel frattempo, altra raccomandazione fondamentale è quella dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la continua igienizzazione delle mani oltre al mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata." Le parole del primo cittadino Antonio Rescigno.