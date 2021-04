Salerno: anticipo di zona gialla in città Tante gente sul Lungomare e Corso cittadino

La bella giornata di sole e le temperature miti hanno portato nella città di Salerno un anticipo di zona gialla. Tante le persone in giro, pieni lungomare e Corso Vittorio Emanuele, ma non mancano i controlli delle forze dell'ordine per far rispettare le normative anti covid. In molti hanno voluto fare una passegiata anche per approfittare della riapertura delle attività commerciali dopo settimane di zona rossa. Pieni anche i parcheggi in centro. Intanto molti ristoratori sono al lavoro per preparare le proprie attività alla prossima riapertura del 26 aprile, quando finalmente si potrà tornare ad effettuare il servizio ai tavoli, anche se solo per chi è dotato di uno spazio esterno.