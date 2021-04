"Spazi abbandonati? Proponi un'idea e hakera la tua città" Dal collettivo Blam parte a Salerno la seconda edizione del #WeMakeCity

Il collettivo Blam ci riprova e, dopo il successo della prima edizione, torna con il #WeMakeCity: un lungo processo di rigenerazione e innovazione che seleziona, promuove e accompagna nella realizzazione le idee dei cittadini per trasformare spazi pubblici in disuso o abbandonati di Salerno in luoghi di comunità attraverso micro-interventi. Il gruppo di architetti, che ha dato nuova vita alla chiesa dei Morticelli trasformandola in un Creative living lab da cui far nascere idee e progetti (e non solo), "passa la palla" ai salernitani. Fino al 22 Maggio, le persone potranno candidare le proprie idee di rigenerazione urbana. Il costo massimo dell'intervento dovrà essere di mille euro, fornito dal collettivo, da poter destinare ai materiali utili per la sua realizzazione. Partecipare è semplice, basta: individuare uno spazio pubblico che necessita di un intervento, decrivere la propria idea (cosa intendi fare in questo spazio? Come te lo immagini?), arricchire la proprosta con un disegno o un’immagine simile a quello che si vorrebbe realizzare.

"Svilupperemo insieme l’idea vincitrice selezionata da una giuria tecnica e popolare e la realizzeremo in occasione del Festival & Summer School, che prenderà forma a Settembre." Spiegano dal collettivo.

"Alla luce della crisi pandemica, le forti limitazioni che stiamo vivendo ci hanno dato la possibilità di riscoprire la centralità degli spazi pubblici delle nostre città: piazze, cortili, aree verdi, parchi, spazi interstiziali molto spesso dimenticati e/o poco utilizzati. E tu, che cosa hai scoperto mancare nel tuo quartiere? Quanti spazi attraversi ogni giorno che vorresti vedere cambiare, e in che modo? Metti in gioco le tue idee e inizia a progettare!" Scrivono da Blam.

Un fortunato esperimento grazie al quale, l'anno scorso, ha preso vita il Montevergine Park. Un'area di biodiversità lungo l'antica salita di Montevergine nel cuore del centro storico cittadino. Una realtà che ha fatto nascere una vera e propria comunità, quella dei "Chiapparielli", in prima linea nel costruire un bene comune di cui prendersi cura. Tutto questo è nato con la prima call "Hackera la tua Città" nell'ambito del WeMakeCity, vinta dal Comitato Centro Storico Salerno. Adesso, il comitato spera di replicare e ampliare l'esperimento con la seconda edizione. L'obiettivo è sempre quello: condividere l'esperienza di Fare Insieme città.