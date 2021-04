Covid:"Assembramenti pericolosi al punto vaccinale di Pastena" La denuncia: "Ci si viene a vaccinare contro il Covid con il rischio di contagiarsi"

"Ore di attesa, assembramenti pericolosi e disorganizzazione totale": E' quanto denunciano alcuni cittadini in attesa di potersi sottoporre alla dose di vaccino presso il punto allestito all'interno del centro sociale di Pastena, a Salerno. Non è la prima segnalazione in merito a difficoltà e problematiche riscontrate nel luogo. "Avevamo appuntamento alle 4, ma quando siamo arrivati, puntuali, abbiamo trovato un caos totale. Quando mi sono avvicinata al personale per chiedere informazioni mi hanno detto che non si andava in ordine di prenotazione, ma in ordine alfabetico, e che stavano ancora alla lettera G dei pazienti convocati l'ora prima." Denuncia alla nostra redazione Chiara, una cittadina che ha accompagnato la madre.

"Anziani e pazienti fragili costretti ad attendere per ore il proprio turno in piedi, senza un vero e proprio spazio in cui aspettare. - continua - Ci si viene a vaccinare contro il Covid e si corre il rischio di contagiarsi visto il pericoloso assembramento che viene a crearsi".

E le polemiche incalzano anche in merito alla mancata organizzazione di un elenco delle persone da vaccinare. Sembrerebbe, infatti, che alcuni dei pazienti convocati per oggi, pur avento ricevuto una mail di conferma, non siano stati inseriti all'interno degli elenchi. Il risultato è che, dopo aver completato le vaccinazioni dei cittadini presenti in lista, si passi ad un "secondo appello" dei pazienti convocati e non inseriti, con conseguenti ritardi.

"Ci avevano raccomandato la puntualità, ma qui aspetteremo per ore. Il centro di Matiero sembra una clinica svizzera, precisi e ordinati. Qui il caos." Conclude la donna.