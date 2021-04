Fiori, piante e prodotti tipici: torna "Salerno in Flora" Appuntamento l'1 e il 2 maggio al Parco Pinocchio

Torna “Salerno in Flora”, la manifestazione di Coldiretti in programma l’1 e 2 maggio al Parco Pinocchio di Salerno. La kermesse dedicata alla biodiversità, al florovivaismo e ai prodotti di eccellenza del territorio, sarà quest’anno proposta in versione “ridotta” a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza covid. Non mancheranno, però, le proposte con un’ampia mostra mercato di piante, fiori, piante ornamentali, piantine per l’orto, prodotti tipici. A disposizione degli appassionati ci saranno tutor del verde per imparare semplici e utili tecniche per la cura delle colture. Sarà anche l’occasione per la spesa a Km0, con il Mercato Campagna Amica che sarà aperto in via del tutto straordinaria dalle 8.30 alle 19.30 di sabato 1 maggio e domenica 2 maggio dalle 8.30 alle 14.00.

“Salerno in Flora è un appuntamento consolidato – sottolinea il presidente di Coldiretti, Vito Busillo – purtroppo l’emergenza covid ci impone l’organizzazione di un’edizione ridotta ma ci teniamo a dare un segnale di ripresa, organizzando questo importante momento espositivo, di promozione delle eccellenze locali e di confronto con tanti appassionati e consumatori. E’ un appuntamento che valorizza gli ambienti e i paesaggi, il recupero delle tradizioni, la qualità del cibo e lo sviluppo sostenibile. Aspettiamo tutti al Parco Pinocchio”.