"Ben-Essere e salute", attivo il centro di consulenza gratuita Al centro polifunzionale "Arbostella" di Salerno

A partire da giovedì 29 aprile 2021 presso il Centro polifunzionale giovanile “Arbostella” in viale Giuseppe Verdi a Salerno, ci sarà un nuovo servizio di consulenza psicologica gratuita rivolto ai giovani dai 18 ai 39 anni: lo sportello ascolto “Ben-Essere e Salute”, promosso dalla cooperativa sociale "Fili d'erba" che gestisce il Centro in convenzione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno dal 2016.

Tale spazio di ascolto e confronto con i giovani, vuole essere una azione preventiva e di cura in una fase storica di emergenza legata alla pandemia del virus Covid-19, per dar voce all'impatto emotivo che questa situazione attuale sta comportando sulla salute mentale in generale della popolazione, sulla gestione dell'ansia, al supporto in casi di lutti, casi di stress scolastico o lavorativo, difficoltà relazionali o emotive - fanno sapere i diritti interessati a proposito delle attivitò del centro -. Obiettivi del progetto, quindi, prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico ed avviare un servizio di assistenza psicologica per affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti stili di vita in fase emergenziale, il benessere e i bisogni della comunità, al fine di fornire strategie compensative, tecniche di gestione dello stress e dell'ansia, oltre al reperimento di risorse individuali e di gruppo, finalizzate al miglioramento della salute e del ben-essere. In questa fase l’attività sarà svolta in presenza nel rispetto di tutte le precauzioni anti Covid-19, con un appuntamento settimanale il giovedì dalle 18 alle 20 tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Maria Iagulli, previa prenotazione telefonica o posta elettronica".