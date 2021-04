Covid:muore in India Suor Maria Alliegro,missionaria di Padula Don Giuseppe Radesca: "Anima pura, bella, affettuosa, inimitabile"

Lutto a Padula per la morte della suora missionaria Maria Alliegro. Suor Maria si trovava in missione in India dove ha contratto il Covid-19. Aveva 78 anni. Una vita dedicata agli ultimi e ai bisognosi, la donna non si è sottratta alla sua missione nemmeno durante la pandemia. "Anima pura, bella, affettuosa, inimitabile. - scrive il don Giuseppe Radesca, sacerdote di Padula e Vicario della Diocesi di Teggiano - Policastro - Non ha mai lasciato la sua missione in India, non ha mai dimenticato la Sua Comunitá. La sua altissima testimonianza di santità e di servizio nella consacrazione religiosa rimarrà ad imperitura memoria. Un servizio che ha avuto il coronamento nel dono della vita, in questa tremenda pandemia, accanto a chi soffre. Non si era mai risparmiata prima nelle missioni in America e nel mondo, non si é risparmiata in questa tragedia mondiale. Oggi entra alle nozze eterne come vergine saggia e prudente e riceve dal Padre la palma di gloria promessa ai suoi figli, martiri della carità." Questa sera sará celebrata una messa in suffragio ore 18 chiesa dell'Annunziata Padula.