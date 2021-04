Covid nel Salernitano:"Concessioni da zona gialla non aiutano" L'appello del sindaco Strianese. Nuovi positivi in diversi comuni: 21 ad Angri. Lutto a Montesano

Un nuovo aggiornamento Covid in provincia di Salerno. E' un pesante bollettino quello di Angri che registra 21 positivi e 20 guariti.

"Un dato molto negativo quello di oggi, decisamente un campanello d’allarme per tutti. Zona Gialla non vuol dire che ne siamo fuori, usiamo la testa e il buonsenso." Ha sottolineato il sindaco Cosimo Ferraioli. Sono 311 i casi in città.

A San Valentino Torio, negli ultimi due giorni, sono stati registrato 13 nuovi casi positivi e 10 guariti. Ora i casi attivi sono 188.

"Le "concessioni" della zona gialla non aiutano a far decrescere i contagi. Mi appello a tutti affinché si evitino assolutamente le riunioni, i pranzi, i festeggiamenti che comportano assembramenti, perché ricordo essere severamente vietati. E' ancora vietato stazionare in piazze e strade senza giustificato motivo, vista la mia ordinanza sindacale ancora in vigore. Chiedo attenzione e rigore perché dobbiamo assolutamente far decrescere i contagi." L'appello del primo cittadino Michele Strianese.

Lutto, nella giornata di ieri, a Montesano sulla Marcellana. Un'anziana di 83 anni è spirata all'ospedale di Polla. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. "Continuo a pensare a quanto sia difficile in questo periodo vedere i proprio cari andare via e non poterli salutare come il nostro cuore vorrebbe. Al termine, e spero presto, di questa pandemia valuteremo bene come ricordare tutti questi nostri cari scomparsi a causa del Covid 19." Ha scritto la fascia tricolore. Nel comune si registrano 10 guariti e 3 nuovi positivi. Il numero complessivo dei contagiati sul territorio scende a 36. Le sorveglianze attive da contatto con persone covid sono pari a 12.

Molti dei guariti di questi giorni sono cittadini residenti nella frazione di Tardiano: "E' una notizia buona in una parte del nostro territorio comunale, particolarmente importante, che ha vissuto giorni difficili e di diffuso contagio. Piano piano si sta riconquistando la meritata serenità a Tardiano e di questo, come Sindaco e cittadino, sono particolarmente felice." Sottolinea il primo cittadino.

Intanto, a Campagna, si registrano 5 guarigioni e 3 nuovi contagi. In totale, i casi di positività sul territorio sono 100. Di questi 100 casi, 80 si sono sviluppati all’interno di 30 famiglie. A risultare positivo anche un alunno frequentante la Scuola Secondaria di primo grado del Plesso Puglietta ( sede Vallegrini). "Dovendo effettuare la prevista sanificazione degli ambienti scolastici, come richiestoci, le attività didattiche verranno sospese per la giornata di domani, venerdì 30 aprile (ricadendo il giorno immediatamente successivo come giorno festivo, in cui le attività didattiche sono già normalmente sospese), in tutto il plesso scolastico Vallegrini." Ha comunicato il sindaco Roberto Monaco.

Altri 9 contagi ad Eboli, 8 a Capaccio e anche 8 a Vietri sul Mare che conta 63 casi attivi. 4 nuovi casi a Giffoni Valle Piana, 3 a Siano e 3 anche a Minori dove è stato inoltre condotto uno screening presso un'azienda su 77 soggetti che ha restituito un solo positivo non residente a Minori. Il totale positvi ad oggi a Minori è di 5 concittadini. A Pontecagnano, su 95 tamponi effettuati sono risultati positivi 10, 5 invece i guariti. Ora sono 236 i casi in città.