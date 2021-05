Caos al centro vaccinale di Matierno, vigilantes si sente male L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per controlli

In tutta la provincia di Salerno sono stati migliaia i cittadini che hanno risposto presente agli open day organizzati dall'Asl per incentivare la campagna vaccinale. Lo sprint, tuttavia, è coinciso con qualche disagio di troppo che ha provocato rabbia e polemiche. Nel quartiere di Matierno ne ha fatto le spese un vigilantes che, probabilmente a causa dello stress, ha avvertito un malore ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Nonostante lo spavento la campagna è proseguita senza intoppi e, nel complesso, ha permesso ad almeno 5mila salernitani di ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid. Secondo una stima fornita dall'Asl di Salerno, sono stati somministrati circa 20.000 vaccini in tutta la provincia, 2000 dei quali a Salerno città.