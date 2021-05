Tutto esaurito a Salerno: traffico in tilt e caos in centro Lungomare preso d'assalto, lunghe code anche per uscire dai parcheggi

Il primo week-end “turistico” ha fatto registrare il tutto esaurito a Salerno. Migliaia di persone, approfittando della calda giornata (e della zona gialla), hanno raggiunto il capoluogo per trascorrere qualche ora di relax. La meta più gettonata - come testimonia questo scatto - è stata Lungomare Trieste, scelta da fasce d’ogni età per passeggiare all’aria aperta.

Folla che, sicuramente, ha consentito alle attività commerciali di tirare una boccata d’ossigeno ma che ha destato qualche preoccupazione per via dell’emergenza sanitaria ancora in atto. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli proprio nelle scorse ore aveva auspicato atteggiamenti responsabili da parte di tutti, non escludendo - in caso contrario - la possibilità di disporre nuove misure restrittive per contenere gli assembramenti.

A risentirne, inoltre, è stata la circolazione che a partire dalle 19 di questa sera è andata letteralmente in tilt. I tempi di percorrenza tra le strade della city sono aumentati a dismisura e lunghe code hanno caratterizzato anche l’uscita delle auto dai parcheggi del centro cittadino.