Open day vaccini nel salernitano: 20mila dosi somministrate Oltre duemila le adesioni a Salerno

L'Asl Salerno ha fornito i dati, non ancora definitivi e ufficiali, delle adesione alle due giornate di Open Day dedicate alla vaccinazioni anti-covid nel salernitano.

Sono stati somministrati circa 20mila vaccini, di cui 2mila circa nella città di Salerno. "La risposta dei cittadini è stata abbastanza soddisfacente", fanno sapere dall'azienda sanitaria.

Possibilità anche per gli ultra80enni che ancora non si erano vaccinati e che non si erano nemmeno prenotati di ricevere il siero.