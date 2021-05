Vaccini, Salerno:"Servono più centri.Usare stazione marittima" Cammarota al sindaco:”Ogni proposta deve essere ponderata e ben accetta”



“La buona adesione alla campagna vaccinale a Salerno impone uno sforzo maggiore, in termini di uomini e mezzi, da parte dell’amministrazione comunale, per evitare disagi, code, assembramenti che si sono registrati durante l’ultimo weekend”.

Così Antonio Cammarota, consigliere comunale de “La Nostra Libertà” e presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno.

“Più di un mese fa – prosegue Cammarota – ho proposto la Stazione Marittima come una delle possibili sedi per un centro vaccinale. Ribadisco la proposta e la pongo ancora una volta all’attenzione del sindaco Enzo Napoli e dell’intera amministrazione comunale. In più aggiungo, considerata la crescente adesione della popolazione alla campagna vaccinale, la possibilità di utilizzare centri privati e pubblici convenzionati, come ad esempio l’Humanitas o la sede della protezione civile, per incrementare sempre di più i centri vaccinali a disposizione della città di Salerno”.

“Ricordo al sindaco Enzo Napoli che la battaglia del Covid non ha bandiere politiche, né vincitori e vinti – prosegue Cammarota – quindi ogni proposta che va nella direzione della lotta al virus deve essere ponderata e ben accetta. Se avessimo utilizzato la stazione Marittima, o individuato ulteriori sedi, non avremmo registrato assurde difficoltà presso il centro di Matierno e probabilmente avremmo avuto una maggiore copertura vaccinale in città”.

“Il vaccino è l’unica via d’uscita al Covid e dunque l’unica via d’uscita per salvaguardare anche la nostra economia, le nostre attività commerciali, il nostro turismo e la nostra vita. Il mio impegno – conclude Cammarota – è rivolto principalmente verso questo obiettivo che assume la priorità su tutto. Spero e mi auguro che valga lo stesso per il sindaco e l’amministrazione comunale che sollecito ancora una volta, invitandola a non sottovalutare suggerimenti e proposte che giungono anche da altri rappresentanti istituzionali”.