Asl: a Salerno vaccini liberi per i 60enni 7 giorni su 7 Allestita una postazione mobile presso lo Stadio Arechi, sarà attiva da venerdì

L'Asl Salerno in riferimento all'ampliamento dell'offerta vaccinale ad accesso libero per la fascia di età over 60, già iscritti in piattaforma, comunica che:

- per ciascun distretto sanitario sarà individuato e reso noto a breve il centro e l'orario presso cui sarà possibile recarsi senza prenotazione.

- i cittadini potranno recarsi esclusivamente nel centro vaccinale di riferimento sul territorio di residenza attivo nel proprio distretto sanitario;

Per i residenti nel Distretto 66 di Salerno sarà allestita a partire da venerdì 7 maggio una postazione mobile per le vaccinazioni ad accesso libero, attiva 7 giorni su 7 presso lo Stadio Arechi dalle ore 8.30 alle ore 18.30.