"Salernitana in serie A: è importante per tutto il territorio" Per il presidente della provincia Strianese "Grande squadra e grande città"

“Salernitana in serie A. Grande squadra e grande città che finalmente ritornano in serie A”. Sono le parole del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese che accoglie con entusiasmo la notizia di questo risultato storico per Salerno e la Salernitana, che batte il Pescara 3-0 all'Adriatico conquistandosi la meritata promozione.

“La tifoseria granata aspettava da 23 anni questo momento e ora la gioia e la passione sono esplosive. Le emozioni sono forti per tutti noi e coronare finalmente questo sogno non è solo un bellissimo risultato calcistico e sportivo per il club di Lotito. Ma rappresenta anche un importante momento di sviluppo e ritorno economico per la città e il territorio salernitano, fondamentali ora più che mai.

I miei complimenti quindi, innanzitutto alla Squadra e al Club per il sacrificio e l’impegno con cui hanno saputo raggiungere questo traguardo, ma anche a tutti i tifosi e alla città di Salerno, fiducioso che lo spirito sportivo sarà il filo conduttore dei festeggiamenti delle prossime ore, nel rispetto di senso civile e senso di responsabilità per evitare assembramenti e rischi di contagio.

Un saluto a tutti voi e congratulazioni da parte mia e dell’Amministrazione provinciale".