Asl Salerno: finite le 40mila dosi di Pfizer nel week end Continuano le inoculazioni con Astrazeneca e Moderna

L’Asl Salerno, come preannunciato ieri in fase di consuntivo delle attività di vaccinazione, conferma l’esaurimento delle dosi di vaccino Pfizer, che sono state tutte utilizzate in questo fine settimana in cui l’azienda ha dato ulteriore impulso alle attività di vaccinazione con l’ampliamento dell’offerta “Open” agli over 60 su tutto il territorio provinciale.

Nella giornata di domani, comunque, la attività dei centri di vaccinazione continueranno regolarmente, con la somministrazione delle dosi ancora disponibili di Moderna e Astrazeneca.

Per il prossimo mercoledì – fanno sapere dall'azienda sanitaria - è previsto l’arrivo di nuove dosi di Pfizer.