Covid, nuovi casi nel Salernitano: positivi 3 bimbi a Fisciano L'aggiornamento dei sindaci

Nuovi contagi da Covid 19 sono stati comunicati dai sindaci della provincia di Salerno. A Fisciano sono risultate positive 5 persone, di cui tre bambini. "Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Auguri di pronta guarigione a tutti e un particolare abbraccio ai piccoli!" Ha scritto il sindaco Vincenzo Sessa. In particolare, a seguito della positività di un alunno della classe 5a sez. B della scuola primaria "Don Alfonso De Caro" di Lancusi, per meglio garantire le operazioni di sanificazione, è stata disposta la chiusura dell’intero piano coinvolto dal caso covid-19 per oggi, martedì 11 maggio "Si procederà, inoltre, alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la classe interessata nonchè del personale docente ed ATA venuto in contatto con l’alunno positivo. A partire da Mercoledì 12 sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza." Ha spiegato il primo cittadino.

A San Marzano sul Sarno si registrano 10 nuovi positivi e 7 negativizzati per un totale di 109 casi attivi. Mentre a Vietri sono 2 i nuovi contagi e 7 i guariti. A Campagna si registrano 11 guarigioni e 2 nuovi casi. In totale, i casi di positività sono 69. Di questi 69 casi, 52 si sono sviluppati all’interno di 21 famiglie

A Mercato San Severino, dall'8 maggio, sono 9 i nuovi contagi rilevati, ma è boom di guarigioni con 21 cittadini negativizzati. Sono 85 le persone al momento infette. A Pontecagnano, invece, su 29 tamponi effettuati sono 3 i nuovi positivi, 12 i guariti per un totale di 231 casi attivi.