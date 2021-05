Salernitana in serie A: è festa anche a New York La gioia del pizzaiolo Ciro Casella: "Solo un vero tifoso può capire questa grande passione"

L'entusiasmo Granata arriva anche da oltre oceano. In America, il pizzaiolo salernitano Ciro Casella, proprietario della pizzeria "San Matteo", in onore del Santo Patrono della sua città d'origine, ha festeggiato la promozione della squadra anche da New York. Solo pochi giorni fa aveva scritto: "Una grande distanza non cancella il nostro grande amore per te!"

E ieri, dopo il triplice fischio a Pescara, anche la Grande Mela si è tinta un po' di granata: "Desideravo questo giorno a New York da tanti anni, solo un vero tifoso può capire questa grande passione, nella vita non potremmo mai vincere uno scudetto o una coppa ma non cambieremo mai la nostra maglia per un trofeo di in altra città non nostra! Grazie Salernitana".