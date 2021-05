Coldiretti: "Operazione solidarietà" nel Salernitano Pacchi alle famiglie in difficoltà di sette comuni della provincia

Continua l’operazione solidarietà di Coldiretti Salerno, Campagna Amica e Filiera Italia. Il direttore Enzo Tropiano ha consegnato, presso la G.B Agricola di Montoro, pacchi solidali ai Comuni di Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Laviano, Castelnuovo di Conza, Minori, Tramonti e Morigerati destinati alle famiglie in difficoltà. Ognuna sarà destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come - spiega Coldiretti - pasta e riso, parmigiano reggiano e grana padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott'olio, dolci e colombe pasquali, prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino. Grazie alla rete di Comuni e associazioni benefiche i pacchi raggiungeranno, in maniera silenziosa e discreta, tante famiglie che versano in stato di necessità. Spesso si tratta di persone che fino a prima della pandemia non avevano problemi economici ma che con il diffondersi del virus e l’aumento della crisi si sono trovati in gravi difficoltà. “Con questa iniziativa – spiega il Direttore di Coldiretti Enzo Tropiano – vogliamo supportare, per quanto ci è possibile, i più bisognosi, attraverso il valore della restituzione, nello spirito solidale che da sempre anima l’Organizzazione”.