Fisciano piange l'ennesima vittima del Covid Tre nuovi casi a Caggiano: "Il virus è ancora tra noi. Non sfidiamolo, rispettiamo le regole"

Ancora un lutto per Covid in provincia di Salerno. Fisciano tristemente dice addio ad un altro concittadino residente alla frazione Penta, portato via dal virus. "A nome mio e di tutta la comunità, le più sentite condoglianze alla famiglia ed un forte ed affettuoso abbraccio." Ha scritto il sindaco Vincenzo Sessa. E' il secondo decesso in due giorni, il terzo da inizio mese.

Un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica anche dal comune di Caggiano. "Purtroppo il virus è ancora tra noi." Annuncia l'amministrazione, comunicando 3 nuovi positivi in città. È stata ricostruita tutta la rete dei contatti diretti e comunicato le relative sorveglianze attive. "Esprimiamo ai nostri concittadini colpiti vicinanza e pronta guarigione.

Il Covid-19 è ancora una minaccia temibile, bisogna continuare a prestare la massima attenzione, facendo appello al buon senso dei cittadini, ricordando a tutti che bisogna rispettare le regole in modo rigoroso. Non crediamoci furbi, non sfidiamo un virus subdolo, che si annida lì dove meno ce lo aspettiamo e da oltre un anno miete vittime e lascia strascichi assurdi in chi lo ha contratto. Se vogliamo essere davvero furbi, rispettiamo le regole." Scrivono dal comune.