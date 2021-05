Covid, lutto senza fine: terza vittima in 3 giorni a Fisciano Nuovi casi in diversi comuni: positiva una docente a Mercato San Saverino e un alunno ad Agropoli

Lutto senza fine a Fisciano. La comunità continua a pagare il prezzo più alto di questa pandemia, nella serata di ieri il sindaco Vincenzo Sessa ha comunicato l'ennesima vittima del Covid. Un'altra concittadina, residente alla frazione Lancusi, è stata portata via da questo terribile virus. "Mi sento vicino alla famiglia, cui esprimo le più sentite condoglianze anche a nome dell’intera Comunità." Ha scritto la fascia tricolore. Si tratta della terza vittima in tre giorni. Sono tre i nuovi positivi in città.

A San Marzano sul Sarno 4 nuovi positivi e 4 negativizzati, sono 104 i cittadini attualmente positivi. Più guarigioni che contagi a Campagna dove sono 3 le persone che si sono negativizzate e si registra un solo nuovo contagio. In totale, sul territorio sono 68 i casi attivi. Di questi 68 casi, 50 si sono sviluppati all’interno di 19 famiglie. A Pontecagnano su 99 tamponi effettuati sono 5 quelli risultati positivi, c'è anche 1 guarito, il totale dei cittadini attualmente positivi al virus è di 233.

A Mercato San Severino 4 positivi e 6 guarigioni. Sono 81 i casi attivi in città. Tra i positivi anche una docente della scuola primaria del plesso della frazione Sant’Angelo. Il sindaco ha disposto la chiusura della struttura scolastica per oggi, 13 maggio, al fine di consentire la sanificazione straordinaria e l’ultimazione dell’elenco contatti per le determinazioni conseguenti dell’Asl.

Sono 9 i nuovi casi positivi ad Agropoli. Tra questi c'è anche un alunno frequentante la Scuola per l'Infanzia "Mozzillo". Per questo motivo, in accordo con la dirigente scolastica, il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza per la giornata di oggi, 13 maggio, al fine di permettere gli interventi di sanificazione. Ci sono state anche 14 guarigioni. Il dato attuale di positivi scende quindi a 37.