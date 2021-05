Covid: positivo il sindaco di Altavilla e una bimba a Fisciano Boom di guarigioni a San Marzano sul Sarno: 11 negativizzati e 0 nuovi contagi

Nuovi positivi in provincia di Salerno. Ad Altavilla Silentina sono 8 i nuovi contagi, a risultare positivo al virus anche il sindaco Antonio Marra. Gli altavillesi attualmente infetti sono quindi 35. "Chiediamo a tutti il massimo sforzo per evitare altri contagi" Sottolineano dall'amministrazione. Per consentire le attività di sanificazione gli uffici comunali resteranno chiusi fino a lunedì 17 maggio.

Altri due positivi anche a Fisciano, una è una bambina, già sottoposta a quarantena e residente alla frazione Lancusi. A Mercato San Severino 5 nuovi positivi e nessuna guarigione comunicata, i casi attivi salgono a 86. Un nuovo aggiornamento anche da Angri dove si registrano 7 positivi e 16 guariti, mentre a Pontecagnano su 72 tamponi effettuati sono 5 i nuovi positivi, 9 invece i guariti per un totale di 229 casi attivi.

Va migliorando la situazione a Montesano sulla Marcellana dove si registrano, negli ultimi giorni, sei totali guariti e due nuovi cittadini positivi. Il numero complessivo delle persone attualmente affette da Covid sul territorio comunale è pari a quattordici. Mentre a Campagna risultano guarite 5 persone e 1 nuovo caso. I casi di positività attivi sul territorio ammontano complessivamente a 64. Di questi 64 casi, 46 si sono sviluppati all’interno di 18 famiglie. Nella tarda serata di ieri è stato comunicato un caso di positività che interessa un alunno frequentante la Scuola Primaria presso il plesso Don Milani situato al Quadrivio. Dovendo effettuare la prevista sanificazione degli ambienti scolastici, il sindaco ha ordinato la chiusura del plesso interessato per oggi, venerdì 14 maggio.

Intanto, San Marzano sul Sarno tira un sospiro di sollievo: è boom di guarigioni con 11 persone negativizzate e 0 nuovi positivi comunicato. Il totale delle persone attualmente infette scende sotto quota 100 e conta 93 cittadini positivi.