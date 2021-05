Ddl Zan: anche a Salerno la piazza di #NONUNPASSOINDIETRO Presidente di Arcigay, Francesco Napoli: "Una legge che serve a tutto il Paese"

L’appuntamento è per Domenica 16 Maggio alle ore 17,00 in Piazza Sant’Agostino in occasione della mobilitazione nazionale convocata da Arcigay e dalle associazioni e organizzazioni della comunità LGBTI+ nazionale a sostegno della Legge di Contrasto all’omotransfobia, alla misoginia e all’abilismo.

Un evento atteso che, dopo le manifestazioni di ottobre ed il recente dibattito in corso sui media nazionali, vuole sostenere e chiedere al Senato la definitiva approvazione di una legge attesa da decenni e che è stata già approvata dalla Camera nei mesi scorsi. Dopo la battaglia ed i rallentamenti in Commissione Giustizia la legge prosegue il suo iter parlamentare non senza difficoltà. Per questo sentiamo l’urgenza di mobilitare l’opinione pubblica, le istituzioni e la società civile intorno ad una legge di civiltà e uguaglianza.

“Torniamo in piazza dopo diversi mesi – scrive Francesco Napoli, Presidente di Arcigay Salerno – ancora una volta per tenere alta l’attenzione su una legge che attendiamo da decenni e che, dopo diversi fallimenti, oggi è ad un passo dall’approvazione. Una legge che serve a tutto il Paese, non solo alla comunità LGBTI+, una legge che sancisce un principio fondamentale, che è un principio costituzionale che dovrebbe essere inalienabile, ovvero che le cittadine ed i cittadini italiani devono avere uguale dignità e diritti. Ad oggi questo non accade – prosegue Napoli -, le persone LGBTI+, le donne e le persone con disabilità possono essere offese per la loro condizione di vita, possono essere oggetto di discriminazione e violenza, senza che questo costituisca una aggravante; un divario inaccettabile che cerchiamo di colmare da decenni e che ogni volta viene sottovalutato, derubricato. Le strumentalizzazioni e le distorsioni che abbiamo sentito in queste settimane da parte di chi, per mero interesse di parte, intende osteggiare la legge, non solo offendono lapubblica comune intelligenza ma fanno regredire il dibattito pubblico ad epoche troppo lontane per essere rivissute. Questa legge non comprime le libertà personali, bensì intende reprimere l’odio la violenza e promuovere processi educativi e culturali diffusi di uguaglianza. Troviamo che sia inaccettabile per un paese civile che una parte dei suoi cittadini abbia minori tutele di altri. Per questo chiediamo – ha concluso Francesco Napoli – a tutte e tutti di sostenere questa nostra iniziativa, di scendere in piazza con noi per farci sentire e vedere. Si tratta di una legge che tutela tutte e tutti non solo una parte o una categoria. Tutela le nostre ragazze e ragazzi nelle scuole e nelle università, in strada, le lavoratrici ed i lavoratori”.

L’evento sarà un grande happening, un’Agorà in cui si potrà prendere parola liberamente. Dagli organizzatori la raccomandazione all’uso della mascherina e al distanziamento in piazza per la tutela della salute di tutte e tutti per la buona riuscita della manifestazione. La manifestazione, con inizio alle ore 17 vede l’adesione e la partecipazione di esponenti politici e delle istituzioni, sigle e organizzazioni della società civile della politica, della cultura. Tra le presenze confermate anche quelle di Anna Petrone, Consigliera di Parità della Provincia di Salerno e di Mariarita Giordano,

Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno.

Hanno aderito: Arci Salerno, Arci Avellino, Arci Circolo Marea, Agedo Campania, ANPI Salerno, Agedo Campania, Apple Pie Avellino, CISL Giovani, Collettivo+, Consorzio La Rada, Salerno, Federazione Giovani Socialisti, Forum Agricoltura Sociale Campania, Giovani Democratici Salerno, Ipeiron Associazione Culturale, Legambiente Campania, Legambiente Salerno, LINK Fisciano, Partito Socialista Italiano, Partito Democratico Salerno, Possibile Salerno, Rete Giovani Salerno, UAAR Salerno.