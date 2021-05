Covid nel Salernitano: contagi in discesa e nuove guarigioni Il bilancio dei sindaci

Un nuovo aggiornamento Covid in provincia di Salerno: tante guarigioni e contagi in discesa. A San Valentino Torio sei nuovi casi positivi e quattro guariti. I casi positivi ora sono 117. "Dalle ultime due settimane, siamo sotto la media regionale (5.29 % contro 7.18 %)" Sottolinea il sindaco Michele Strianese. Dal punto di vista delle vaccinazioni, sono state somministrate, fino ad oggi, 3.090 dosi ai residenti.

Contagi in discesa anche a San Marzano sul Sarno dove si registra 1 solo nuovo positivo e 5 negativizzati. Sono 90, al momento, i cittadini positivi al virus. Boom di guarigioni a Campagna dove si sono negativizzate 10 persone. Inoltre, l’ASL e la Regione Campania hanno dato comunicazione di 2 nuovi casi. Pertanto, in totale, i casi di positività sul territorio ammontano complessivamente a 51. Di questi 51 casi, 30 si sono sviluppati all’interno di 12 famiglie.

Sospiro di sollievo anche ad Aquara dove risulta essersi spento anche il secondo focolaio Covid ed è ormai in via di guarigione anche l'ultimo. Pertanto, al momento i positivi, sono 5. Quasi 1000 vaccinati, tra la prima e la seconda dose. "Un piccolo sospiro di sollievo, ma non abbassiamo la guardia! Auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini che per fortuna non hanno sintomi particolari. Esprimiamo ancora tanta vicinanza per le famiglie che sono state colpite fortemente per la perdita di un loro caro, da questo maledetto virus." Il messaggio dell'amministrazione.

A Giffoni Valle Piana, su 33 tamponi non sono state riscontrate positività. Si segnalano 4 guarigioni. Sono 67 i casi di positività attuali. A Giffoni Sei Casali un nuovo positivo, per un totale di 14 casi attivi. A Pontecagnano, su 118 tamponi effettuati, sono 4 i nuovi positivi, ma è boom di guarigioni con 15 persone negativizzate: sono 222 i casi attivi in città. Mentre a Montecorvino Rovella, su 73 tamponi esaminati, è risultato positivo un solo tampone. Con le tre guarigioni, in città si registrano 66 positivi attuali.

A Pellezzano 4 nuovi positivi, tra cui due minori. 7 nuovi contagi a Capaccio.