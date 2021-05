Lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco Interessate le zone alte della città

La Salerno Sistemi Spa comunica che nell’ambito dei lavori di sostituzione della rete idrica stradale di Via Giovi Bottiglieri, al fine di eseguire gli interventi necessari per il rinnovo degli allacci alla nuova rete idrica, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica nei giorni lunedì 17 e martedì 18 maggio dalle ore 09.00 alle ore 16.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via San Nicola di Giovi, Via Giovi Bottiglieri, Via Monte di Giovi Bottiglieri, Via Casa Cuonti, Via Casa Vicinanza, Via Casa Sapere, Via Carosello di Giovi, Via Vincenzo Sabatino, Via Casa Basso, Via Picarella, Via Ida Matarazzo, Via Maria Iervolino

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata e avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.