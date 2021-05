Salerno: assegnati i buoni spesa Covid 19 Sul sito del comune le graduatorie

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Salerno al link https://bit.ly/2S1wTBh le graduatorie delle istanze risanate relative al bando per l'assegnazione dei buoni spesa Covid 19. Nelle ultime settimane, a seguito della distribuzione dei voucher avvenuta nel mese di aprile, gli uffici del Settore Politiche Sociali hanno approfonditamente esaminato 414 istanze inizialmente escluse per anomalie o per carenza di documentazione. Tra queste, sono complessivamente 321 le istanze ammesse e 93 quelle non ammesse. La consegna dei buoni spesa ai 321 beneficiari è già in corso in questi giorni ad opera della società Salerno Trasporti.