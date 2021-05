Quasi 700 firme in poche ore per salvare il "Da Procida" Il reparto di terapia intensiva a rischio chiusura, scatta la petizione online

"A breve chiuderà la rianimazione covid nell' ospedale "Da Procida" Salerno. 8 posti letto che hanno lavorato per tutta l emergenza a pieno ritmo, accettando sempre i pazienti provenienti da tutta la Campania". Comincia così l'appello presente su change.org che in poche ore ha raggiunto quasi 700 adesioni.

L'obiettivo è salvaguardare non solo gli 8 posti letto di terapia intensiva, ma anche i 40 dipendenti (tutti precari) tra infermieri e operatori socio sanitari di stanza nei reparti di Via Calenda.

"La rianimazione ancora serve, è attiva, è stata ristrutturata e funziona perfettamente. Ancora serve. I ragazzi che ci lavorano hanno dimostrato un senso del dovere e hanno sviluppato competenze in tempi brevissimi. Quando molti colleghi scappavano, hanno combattuto per salvare vite e lo hanno fatto in maniera egregia", si legge nella descrizione della petizione online.