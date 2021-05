Salerno, coprifuoco e riaperture, i ristoratori: "Era ora" “Finalmente ritorniamo a lavorare come piace a noi”

“Finalmente ritorniamo a lavorare come piace a noi” così i ristoratori di Salerno hanno accolto le nuove decisioni del governo. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l'aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all'unanimità il cronoprogramma delle riaperture, in vista del miglioramento dei dati.

Dal 18 maggio scatta il posticipo del coprifuoco, che passa dalle 22 alle 23; in bar e ristoranti dal prossimo 1 giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18, come era stato già stabilito. Naturalmente questo vale soltanto per le zone gialle. Una boccata d'ossigeno per i ristoratori.

“Se la situazione va sempre più migliorando è una soluzione ovvia” chiosano e c'è chi aggiunge “Si riesce a lavorare il doppio allestendo all'interno e all'esterno, facendo numeri che ti consentono a fine mese di far rientrare i conti”.