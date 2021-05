Salerno: al via una piattaforma ecologica a Giovi "E' attrezzata con carrellati per diverse tipologie di rifiuti"

Domani mattina giovedì 20 maggio alle ore 10.00 il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno con il Consigliere Comunale Massimiliano Natella procederanno all’inaugurazione di una piattaforma ecologica al servizio della frazione Giovi Montena nella zona collinare del capoluogo.

Si tratta di una piazzola in cemento armato, parzialmente recintata, dove i residenti della località collinare potranno depositare, nei giorni e negli orari stabiliti da calendario, i rifiuti solidi urbani. Questa piattaforma risolve una criticità dovuta alla conformazione del territorio ed alla presenza di casolari rurali collegati con strade poderali non percorribili dai mezzi di Salerno Pulita.

La piattaforma è attrezzata con carrellati per le diverse tipologie di rifiuti. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti potrà dunque esser svolto in maniera comoda per i residenti, agevole per il personale impegnato nelle operazioni di prelievo ed in un contesto igienico sanitario decoroso.