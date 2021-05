Salerno, Rispoli: "Traffico di rifiuti clandestino in città" La denuncia del segretario provinciale della Fiadel: "Indifferenziato violato nelle ore notturne"

Possibile traffico clandestino di rifiuti e un aggravio di lavoro per i dipendenti di Salerno Pulita. Questa la denuncia che Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel Salerno, ha inviato al sindaco della città capoluogo Vincenzo Napoli e al prefetto Francesco Russo. "Nelle notti relative al deposito dei rifiuti indifferenziati, le strade cittadine vengono invase da materiali provenienti dai contenitori in cui i cittadini hanno regolarmente depositato la spazzatura ed i sacchetti vengono aperti da ignoti alla ricerca di metalli o merce da rivendere. Il fenomeno ha assunto dimensioni tali da interessare l’intero territorio cittadino e da far supporre la presenza di vere e proprie bande organizzate", ha scritto.

"Chiedo a sindaco e prefetto di dar vita ad un preciso piano a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana per reprimere questo fenomeno". L'appello del segretario provinciale Fiadel.