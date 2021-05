Salerno: all’IPI la succursale del Liceo Alfano I quasi pronta Sono state ricavate 10 aule, 2 laboratori, una sala professori e un ufficio di segretaria

La Provincia di Salerno sta per ultimare i lavori di adeguamento dell'ultimo piano dell'ex Istituto provinciale per l'infanzia IPI di Salerno in via Mauri.

“Gli ambienti sono stati ristrutturati - afferma il Presidente Michele Strianese - per ospitare la succursale del Liceo Statale Alfano I di Salerno. Sono state ricavate n. 10 aule, n. 2 laboratori, una sala professori e un ufficio di segretaria. L';importo complessivo dell'intervento è di circa 200 mila euro. L'intervento è stato finanziato con fondi del MIUR (decreto MIUR del 29 luglio 2020, n. 77) ed è coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese.

Oltre alla prioritaria tutela del diritto allo studio in sicurezza - conclude Strianese - va ricordato che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”