L'ultimo gesto d'amore: donati gli organi di una 32enne Prelievo multiorgano all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Un atto di altruismo, di solidarietà ed amore, si è verificato nella notte del 17 maggio scorso nell'opsedale Ruggi di Salerno.

E' stato effettuato un prelievo di organi e tessuti, nello specifico polmoni, fegato, pancreas e reni, da una donatrice, N. A. di 32 anni. La giovane donna era ricoverata presso il Centro di Rianimazione dell'Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, a causa di un grave ictus che ha minato per sempre la sua breve esistenza.

La famiglia della ragazza, nonostante affranta e sopraffatta dal dolore, con questo nobile gesto di amore verso il prossimo, ha comunque espresso il proprio consenso a procedere all' espianto degli organi, diffondendo un esempio di umanità, munificenza e sostegno, volto a garantire speranza di vita alle tante persone sofferenti. L'intero processo di donazione ha visto coinvolti, con la massima professionalità, il personale del Centro di Rianimazione, del Centro Regionale Trapianti, della sala operatoria, dell'equipe chirurgiche dei Servizi Aziendali e della Polizia di Stato, che con solerzia e disponibilità, ha espletato al meglio il proprio compito di tempistica e logistica organizzativa.

Il Direttore Generale del Ruggi dott. Vincenzo D'Amato, ha espresso a nome suo e di tutta l'azienda, un pensiero di cordoglio alla famiglia della donatrice. "Con questo gesto di grande espressione d'amore per il prossimo, ha dichiarato, la famiglia ha contribuito a diffondere il valore della solidarietà, nella certezza che il dolore per la perdita subita, sarà almeno in parte alleviato dalla consapevolezza di aver offerto una nuova opportunità di vita".