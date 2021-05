Salerno: il 40% dei cittadini ha già ricevuto la prima dose A renderlo noto il sindaco Vincenzo Napoli. Da domani l'Usca si traferisce presso il Pip nautico

"Il 40% dei cittadini di Salerno è stato vaccinato con almeno la prima dose." A dichiararlo il sindaco Vincenzo Napoli nel corso di un incontro con la stampa, questa mattina. Sono state 52.682 le dosi somministrate in città, mentre dall'Asl di Salerno ha fatto sapere di aver raggiunto il mezzo milione di persone vaccinate, poco più del 30% del totale in provincia. Dal capoluogo buonenotizie anche sul fronte contagi: la media giornaliera si attesta, a maggio, a circa 15 casi al giorno.

Il primo cittadino anche anticipato che da domani mattina, venerdì 21 maggio, l'Usca di Salerno si trasferirà, in piena collaborazione con il comune, dalla piscina sociale Vigor presso il nuovo polo cantieristica nautica, in località Capitolo San Matteo, in locali attigui alla postazione mobile vaccinazioni (truck). Presso la nuova sede saranno garantiti tutti i servizi: tamponi, drive in, visite, controlli.

