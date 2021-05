Don Flavio Manzo nuovo direttore Caritas Salerno Subentra a Don Marco Russo, per più di sedici anni alla guida dell’ente ecclesiastico

Incontro di saluto e di benvenuto questa mattina, 21 maggio 2021, nei locali della Caritas di Salerno in via Bastioni. Alla presenza di S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno e presidente della Caritas diocesana, si è svolto il passaggio di consegne tra il direttore uscente don Marco Russo, per più di sedici anni alla guida dell’ente ecclesiastico salernitano, e don Flavio Manzo, da oggi nuovo direttore della Caritas.

Alla presenza degli operatori e dei volontari che in questi anni hanno animato le tantissime iniziative e opere che la Caritas cittadina ha messo in campo per essere sempre al fianco dei più deboli, S.E. Mons. Bellandi ha ringraziato per il grande lavoro svolto da don Marco Russo, sottolineando i tanti risultati raggiunti, e fatto gli auguri al neo direttore don Flavio Manzo di poter continuare in questo solco di carità, tracciato con sacrificio e abnegazione.

Gli operatori tutti hanno ringraziato don Marco per la grande opportunità di crescita spirituale e anche professionale che in questi anni è stata loro data, attraverso le tante iniziative realizzate dalla Caritas, e augurato a don Flavio di proseguire, per essere di supporto ai più bisognosi, in particolar modo in questo difficile periodo storico.