Comune di Salerno: avviso pubblico per gli arenili liberi L'affidamento riguarda servizi balneari per la tutela e l'incolumità dei bagnanti

È pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Salerno al link https://bit.ly/2REi5bH l'Avviso pubblico per l’affidamento a terzi, per la sola stagione balneare 2021 in via sperimentale e previa sottoscrizione di apposita convenzione, di servizi pubblici balneari sulle aree/arenili demaniali individuati dagli elaborati planimetrici allegati e di seguito riportati:

1) arenile compreso tra lo stabilimento Balneare “Conchiglia” fino all’ex Ostello della Gioventù;

2) arenile compreso tra l’area utilizzata a parcheggio dopo il Polo Nautico e lo Stabilimento Balneare “Colombo” (al di sopra dell’arenile demaniale, immediatamente adiacente, esiste anche intratto di arenile di proprietà comunale);

3) arenile compreso tra gli Stabilimenti Balneari “Nuovo Mercatello“ e “Lido”;

4) arenile compreso tra gli Stabilimenti Balneari “Lido” e “Miramare”;

5) arenile compreso tra lo Stabilimento Balneare “Arenella” e il Cantiere “Motonautica Mercatello”.

L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento dei servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica. Il plico – fanno sapere dall'Ente - deve pervenire al Comune di Salerno - Ufficio Archivio sito in via Roma Salerno, a mano, a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta celere, o mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 31/05/2021, ad esclusivo rischio del mittente.