Salerno, così rinasce "Il parco delle Colonne" a Casa Manzo Il consigliere Polverino elogia l'iniziativa "che darà nuova vita al quartiere collinare"

"Grazie al bellissimo progetto portato avanti dall'associazione "Pianta Storie", oggi recuperiamo "Il parco delle Colonne" all'interno del quartiere di Casa Manzo". Il consigliere Fabio Polverino, presidente della Commissione Bilancio, elogia l'iniziativa portata avanti con il patrocinio del Comune di Salerno e dell'assessorato all'ambiente.

"È un progetto che parte dal basso e precisamente dalla volontà di alcuni giovani professionisti della nostra città di fare qualcosa dopo i terribili incendi che hanno devastato una parte della nostra macchia mediterranea soprattutto in questa zona collinare della città. L'obiettivo è quello di piantare un albero laddove le fiamme e l'incuria dell'uomo hanno cancellato il verde che circonda la nostra città. Così abbiamo deciso come primissimo progetto di coinvolgere gli studenti ed il comitato di quartiere di Casa Manzo e Brignano per lanciare una raccolta fondi per il recupero di questo magnifico parco", sottolinea Polverino.

Ogni albero piantato avrà così una propria storia identificata da un'etichetta che porterà il nome di chi ha voluto contribuire a riportare il verde in città.

"Il progetto si inserisce pienamente all'interno della rigenerazione urbana di parti della città che come Consigliere comunale sto portando avanti da tempo. L'agopuntura urbana, piccoli ma significativi interventi all'interno dei singoli quartieri della città, consentirà di rigenerare luoghi apparentemente latenti ed abbandonati recuperandone la funzione sociale proprio attraverso il coinvolgimento dei singoli cittadini", conclude il consigliere salernitano.