Interventi di manutenzione: rubinetti a secco Sospesa la fornitura idrica nelle zone alte della città

Salerno Sistemi Spa comunica che l’Ausino S.p.A. ha informato che per poter eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice “costiera amalfitana” nel tenimento di Vietri sul Mare sospenderà la fornitura idrica al punto di consegna di Canalone e pertanto, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 08.00 del giorno Giovedì 27.05.2021, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Paesano (tratto compreso tra Piazza S.Leo e Via Canalone), Via San Leone, Via G. da Foria, Via Marzano, Via Canalone, Via di Croce.

Secondo quanto comunicato dall’ Ausino S.p.A. il ripristino della regolare erogazione idrica avverrà, salvo imprevisti, nel corso della tarda serata del giorno Giovedì 27.05.2021.