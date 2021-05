Polo Museale nell'ex Tribunale: l'Arcivescovo Bellandi dice SI "Dotare Salerno di un ulteriore luogo identitario che rinvii alla sua storia e tradizione"

Il Comitato Promotore per la realizzazione di un polo museale nell’edificio storico del Tribunale di Salerno ha ricevuto dall’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andrea Bellandi la “piena e convinta adesione alla collaborazione della Chiesa salernitana circa la possibilità che i saloni del vecchio Tribunale vengano destinati a sede museale, per dotare la città di Salerno di un ulteriore luogo identitario che rinvii alla sua storia e alla sua tradizione culturale”. Nei prossimi giorni il Comitato Promotore incontrerà l’Arcivescovo per esprimergli il più sentito ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nonché per approfondire i termini del progetto.