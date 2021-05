Morte Carla Fracci, il sindaco:ha illuminato la scena mondiale Il comune ha deciso di dedicarle lo spettacolo inaugurale della stagione lirica estiva del Verdi

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carla Fracci. "La grande ballerina - dichiara il Sindaco - ha illuminato la scena mondiale della danza con uno stile inimitabile.Carla Fracci è un vanto dell'Italia perché ne ha vissuto ed espresso i valori più alti: la ricerca della bellezza assoluta, la tenacia e la dedizione per raggiungere le mete più ambite, la profonda umanità che ha sempre manifestato anche all'apice del successo". A Carla Fracci, il Comune di Salerno ha deciso di dedicare lo spettacolo inaugurale della stagione lirica estiva del Teatro Municipale Giuseppe Verdi che Ella onorò della sua presenza come madrina d'onore del Premio Giovani Talenti. Un piccolo tributo del cuore e dell'arte ad una donna straordinaria".