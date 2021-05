Salerno: migliora l'assistenza al Ruggi Cisl Fp: "Riorganizzazione per garantire le qualità delle prestazioni"

"L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno sembra cambiare la pelle ovvero sta mostrando attenzione alla necessità di riorganizzare i servizi ed adeguare la qualità delle prestazioni ai bisogni concreti dei pazienti parametrando la complessità assistenziale al fabbisogno." E' quanto si legge in una nota della Cisl Fp.

"Infatti non si può non prendere atto - continua - l’importante opera di adeguamento della turnistica lavorativa sulle 24 ore che la direzione strategica attraverso il servizio SITRA sta perseguendo ai fini dell’efficienza ed efficacia ma soprattutto a garanzia della qualità assistenziale nei reparti. Dal primo giugno infatti il servizio guidato attualmente dalla Dr.ssa Catena Luciana ha potenziato gli organici della Cardiologia e della Cardiologia Chirurgica con operatori socio sanitari affinché a cominciare da quelle strutture si possa garantire nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni l’assistenza, cercando di debellare il fenomeno del demansionamento e della dequalificazione professionale a carico dei professionisti sanitari."

"La dirigente da poco nel suo nuovo incarico sta mostrando attenzione con gli operatori del suo staff e di concerto con la Direzione Medica di presidio diretta dal Dr. Gerbasio Angelo. Il fatto concreto è che si sta cercando di passare da una gestione straordinaria dell’emergenza nel concreto a mettere le basi per una ripresa delle attività complessive adeguando gli organici. E’ un lavoro complesso e che richiederà ancora tanto tempo poiché è ancora grave la carenza di organico per cui si chiede un ulteriore potenziamento con medici, infermieri, operatori socio sanitari e altre figure professionali, ma si può essere fiduciosi dall’attuale tendenza a cercare di risolvere il problema a partire dalle risorse umane a disposizione. Verificare che in alcuni reparti, simbolo dell’eccellenza della struttura, è una grande soddisfazione ovviamente sperando che in tutti i servizi a breve si possano creare le condizioni per garantire una assistenza di qualità sulle 24 ore." Concludono.