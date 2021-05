Salerno: dopo anni di attesa, il parcheggio al Genio civile Taglio del nastro per la struttura da 70 posti auto: "Respiro ai negozi e alla movida della città"

Taglio del nastro per il parcheggio al Genio civile: 70 posti auto disponibili nel fine settimana e nei giorni festivi. Strisce blu e posti riservati alla guardia di finanza, grazie alla sinergia tra Comune, Agenzia del Demanio e Guardia di finanza.

"A due passi dal Lungomare, Piazza della Libertà e dal centro città inaugurati settanta nuovi posti auto per lo shopping e la movida. Un'area comoda e sicura, un aiuto concreto per sostenere la ripartenza delle attività del commercio, ristorazione e tempo libero", le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

A fargli eco il vicesindaco, Mimmo De Maio, che ravvede in questo provvedimento "una boccata d'ossigeno per le attività commerciali della città, in particolare per quelle del centro storico".

All'inaugurazione anche il deputato del Partito democratico, Piero De Luca: "Abbiamo portato a compimento un lavoro non semplice, ma alla fine ha vinto la sinergia istituzionale. Ringrazio tutti gli Enti coinvolti per il contributo importante. Un gesto concreto e allo stesso tempo simbolico, per venire incontro alle attività commerciali particolarmente colpite dall'emergenza legata alla pandemia".

Da palazzo di città non è mancato l'apprezzamento per la disponibilità della Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno, rappresentato dal generale Danilo Petrucelli: "Un'iniziativa originale e inconsueta per le fiamme gialle, ma che dimostra l'attenzione, che da sempre ci contraddistingue, rivolta ai commercianti e alle attività commerciali oneste".