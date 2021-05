Mensa dei poveri, con la solidarietà colazione da "zozzosoni" L'iniziativa del bar Leodamia: "Vogliamo che tutti possano sentirsi coinvolti e mai esclusi"

Una colazione da "zozzosoni" per gli ospiti della mensa dei poveri di Salerno. Parte la gara di solidarietà ideata da Maurizio Bollo, ceo del bar Leodamia, per regalare un sorriso a chi nella vita ha avuto poche gioie.

Dal 1 al 15 giugno, infatti, contribuendo con un euro a ogni scontrino per i prodotti acquistati al bar Leodamia, si potrà dare una mano alla consegna dei prodotti che, a metà giugno, saranno recapitati ai responsabili della mensa dei poveri "San Francesco" di Salerno.

"In un mondo dove ho ricevuto tanto, penso che sia fondamentare dare. Ecco perché con il mondo Leodamia abbiamo pensato di regalare un dolce nel nostro stile, il "zozzosone". Vogliamo che tutti possano sentirsi coinvolti e mai esclusi. A partire dalla condivisione di qualcosa di bello come può esserlo un cornetto. Spero che in tanti possano rispondere al mio appello per la mensa dei poveri di Salerno. Tutti i soldi raccolti verranno inseriti in un salvadanaio", ha detto Bollo.