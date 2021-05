"I rifiuti raccolti dalle spazzatrici non sono pericolosi" Dopo le polemiche, la precisazione dell'amministratore di Salerno Pulita, Antonio Ferraro

"Salerno Pulita chiarisce che il materiale raccolto dalle spazzatrici e sversato in un cassone nell’area alla spalle della curva dello stadio Arechi, non è affatto un rifiuto pericoloso. Si tratta di un rifiuto, il cui codice è 200303, ed è definito da spazzamento stradale. Tra l’altro Salerno Pulita, come previsto dalla normativa vigente, procede a far effettuare le analisi chimico fisiche, che servono a caratterizzare tale rifiuto e da cui non emerge affatto la pericolosità a cui fa riferimento il sindacato Confael". Così, in una nota, la società partecipata del Comune interviene sulla polemica relativa allo svuotamento dei mezzi meccanici nell'area a ridosso dello stadio.

"La salute dei lavoratori, pertanto, non è a rischio: sia perché l’azienda fornisce ai propri addetti i presidi sanitari (mascherine Fp2 e chirurgiche) e sia perché l’operatore alla guida della spazzatrice è all’interno dell’abitacolo, dotato di filtri di protezione, durante lo svuotamento. Inoltre, il cassone che viene prelevato a fine turno, è distante decine di metri da altri automezzi ed operatori addetti alla raccolta dei rifiuti. Infine, l’area in questione, scelta proprio perché distante da edifici, è stata attrezzata con una centralina per il rilevamento delle polveri. Lo svuotamento della spazzatrice dura poco meno di due minuti e le polveri si depositano nel cassone subito dopo", precisa Salerno Pulita che si dice pronta a tutelare l'immagine della società in ogni sede.