La provincia di Salerno spinge sui vaccini: nuovi open day Open day per over18 a Castelnuovo. Si replica ad Acciaroli. Somministrazioni per over40 a Matierno

La provincia di Salerno spinge sui vaccini. In diversi comuni sono in programma open day per cercare di vaccinare quanti più cittadini possibili e raggiungere presto l'immunità di gregge. Dopo l'apertura della piattaforma telematica alle adesioni dei giovani dai 17 ai 20 anni che si apprestano a sostenere l'esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria e privata, martedì 1 giugno, a partire dalle ore 15, presso il Centro anti-COVID di Velina di Castelnuovo Cilento, si terrà un “ Open Day Giovani Cilento” con il vaccino monodose Jhonson&Jhonson.

Le somministarzioni sono aperto a tutti coloro di età compresa tra i 18 e i 40 anni, non iscritti ne’ prenotati sulla piattaforma regionale. Sarà necessario, per essere immunizzati, venire solo con la propria tessere sanitaria. Si vaccinerà fino ad esaurimento delle 250 dosi di vaccino disponibili.

Nel frattempo lunedì 31 si replica con un nuovo open day anche nel punto vaccinale di Acciaroli. Una giornata favore di tutti coloro che hanno più di 18 anni e sono residenti a Pollica, San Mauro Cilento, Montecorice, Serramezzana e agli operatori turistici. Somministrazioni dalle 15 alle 20 con il vaccino "Jhonson & Jhonson".

Dall'Asl Salerno fanno sapere che anche presso il centro vaccinale a Matierno, in vile Bottiglieri a Salerno, si terrà il 31 maggio un opend day riservato agli over 40. Dalle 14 alle 22, 480 persone potranno essere vaccinate con Pfizer-BioNTech. Prenotazioni a partire dalle ore 11 del giorno 30 maggio e fino ad esaurimento posti.